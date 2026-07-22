छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश बेअसर, हाईवे और स्कूलों के बीच चल रहीं शराब दुकानें, ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

'पत्रिका' की पड़ताल में सामने आया कि प्रदेश के लगभग 21 प्रमुख जिलों (रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ आदि) में नियमों को ताक पर रखा गया है। भाठागांव चौक स्थित शराब दुकान राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग से महज 10 मीटर और लालपुर की दुकान 50 मीटर की दूरी पर है। महासमुंद शहर में शराब दुकान हाईवे से मात्र 2 मीटर और बागबाहरा में 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्ग स्टेशन रोड पर दुकान हाईवे से 50 मीटर और प्रीमियम शॉप महज 40 मीटर दूर है। बिलासपुर में अशोक नगर स्थित देशी शराब दुकान स्कूल से सिर्फ 75 मीटर दूर संचालित हो रही है। जांजगीर-चांपा व रायगढ़ में यहां प्रीमियम और कंपोजिट दुकानें मुख्य मार्गों से 10 से 20 मीटर की दूरी पर चल रही हैं।