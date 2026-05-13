Chhattisgarh Illegal Liquor: सक्ती में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 9 अवैध महुआ शराब भट्टियां ध्वस्त

आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार सुबह छापेमारी कर 110 लीटर अवैध महुआ शराब (Illegal Mahua liquor) बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22 हजार रुपए बताई गई। इसके अलावा प्लास्टिक की बोरियों में छिपाकर रखा गया लगभग 1600 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 80 हजार रुपये आंकी गई। छापेमारी के दौरान जब टीम मौके पर पहुंची, तब वहां 9 भट्टियां सक्रिय थीं। अधिकारियों को देखकर शराब निर्माण में लगे लोग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद टीम ने सभी भट्टियों को नष्ट कर दिया।