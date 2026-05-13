13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Chhattisgarh Illegal Liquor: सक्ती में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 9 अवैध महुआ शराब भट्टियां ध्वस्त

Illegal Mahua liquor seized: सक्ती में आबकारी विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 भट्टियों को ध्वस्त किया।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

May 13, 2026

Chhattisgarh Illegal Liquor

आबकारी विभाग की तड़के बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Illegal Liquor: सक्ती जिले में अवैध महुआ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई। छापेमारी के दौरान 110 लीटर महुआ शराब और करीब 1600 किलो महुआ लाहन जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार सख्त अभियान चलाया जाएगा।

Chhattisgarh Illegal Liquor: बांधा तालाब किनारे चल रहा था अवैध कारोबार

मिली जानकारी के मुताबिक, जन समस्या निवारण शिविर रायपुरा में ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि ग्राम रायपुरा तांदुलडीह में बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब (Illegal Mahua liquor) बनाया और बेचा जा रहा है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के निर्देश पर बुधवार तड़के यह कार्रवाई की गई।

110 लीटर शराब और 1600 किलो महुआ लाहन जब्त

आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार सुबह छापेमारी कर 110 लीटर अवैध महुआ शराब (Illegal Mahua liquor) बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22 हजार रुपए बताई गई। इसके अलावा प्लास्टिक की बोरियों में छिपाकर रखा गया लगभग 1600 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 80 हजार रुपये आंकी गई। छापेमारी के दौरान जब टीम मौके पर पहुंची, तब वहां 9 भट्टियां सक्रिय थीं। अधिकारियों को देखकर शराब निर्माण में लगे लोग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद टीम ने सभी भट्टियों को नष्ट कर दिया।

Chhattisgarh Illegal Liquor: लाहन से सैकड़ों लीटर अवैध शराब तैयार की जानी थी

आबकारी विभाग (Excise Department) ने बताया कि बरामद महुआ लाहन से सैकड़ों लीटर अवैध शराब तैयार की जानी थी। मौके पर सैंपल लेने के बाद पूरे लाहन को नष्ट किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल और आबकारी वृत्त जैजैपुर प्रभारी घनश्याम प्रधान के नेतृत्व में रघुनाथ पैंकरा, परसराम कहरा, बसंती चौधरी, वीरेंद्र यादव और भीम साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 May 2026 06:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Chhattisgarh Illegal Liquor: सक्ती में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 9 अवैध महुआ शराब भट्टियां ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

एसडीएम कार्यालय में आकर मारूंगा, दंतेवाड़ा करा दूंगा ट्रांसफर, जल संसाधन EE शशांक ने चालक को दी धमकी

Chhattisgarh News
जांजगीर चंपा

मुंबई हादसे के बाद भी नहीं चेता प्रशासन, तरबूज खाने से किशोर की मौत के बाद सहमे लोग, खाद्य सुरक्षा विभाग बेखबर

Watermelon Food Poisoning Case
जांजगीर चंपा

Water Crisis: अकलतरा में पानी को लेकर मचा हाहाकार, धरने पर बैठे पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाए निष्क्रियता के आरोप

water crisis
जांजगीर चंपा

Janjgir News: बस स्टैंड पर हवा भरने का टैंक फटा, उछलकर रोड पर गिरा मैकेनिक, मौके पर दर्दनाक मौत

Janjgir News
जांजगीर चंपा

Janjgir-Champa Food Poisoning: तरबूज खाने के बाद 4 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 15 साल के किशोर की मौत

Watermelon Poisoning Incident (Photo - Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.