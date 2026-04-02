CG Excise Revenue: आबकारी राजस्व में 33% की रिकॉर्ड वृद्धि, जिले में मदिरा बिक्री व्यवस्था मजबूत

यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि विभाग अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। जिले में मदिरा दुकानों के विस्तार से भी राजस्व में वृद्धि देखने को मिली है। आबकारी विभाग द्वारा पांच नई दुकानों का संचालन शुरू किया गया है, जिनमें लाहोद, गिधपुरी, करहीबाजार और हथबंद में देशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा भाटापारा में एक प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान शामिल है। इन नई दुकानों के खुलने से न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिली है, बल्कि विभाग के राजस्व में भी अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है।