IAS Kuldeep Sharma: 70 साल के बुजुर्ग के लिए खुद बलौदाबाजार कलेक्टर ने लिखा आवेदन, SDM रह गए हैरान, मिला न्याय

IAS Kuldeep Sharma: बलौदाबाजार के समाधान शिविर में उस वक्त हर कोई कलेक्टर कुलदीप शर्मा को देखता रह गया, जब उन्होंने एक बुजुर्ग की परेशानी सुन खुद पेन उठाया और आवेदन लिखने लगे। अफसरों के बीच आम आदमी बनकर बैठे कलेक्टर ने न सिर्फ फरियाद सुनी, बल्कि महज दो घंटे में समस्या का समाधान भी करा दिया। बता दें ​कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सुशासन तिहार अभियान के तहत लोग अपनी समस्या लेकर शिविर में पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे सीधे आला अफसर और मंत्री से संवाद कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। समाधान शिविर में आला अफसरों का फरियादियों के प्रति उनकी संवेदना भी दिख रही है।