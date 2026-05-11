छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्री ने बढ़ाया देश का मान, यूक्रेन के 100 स्कूलों में दिखाई जाएगी “भीम चिंताराम”, जानें इनकी पूरी कहानी

फिल्म “भीम चिंताराम” को यूक्रेन के 100 स्कूलों में बच्चों को दिखाने के लिए चुना गया है। आयोजकों की ओर से फिल्म के निर्माता, लेखक और निर्देशक अंशु धुरंधर को आधिकारिक पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि फिल्म फेयर में करीब 2500 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिनमें से कुछ चुनिंदा फिल्मों को स्कूल स्तर पर प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ की इस फिल्म को भी जगह मिली है। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।