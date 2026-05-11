सावधान! सड़क किनारे गुपचुप खाना पड़ा भारी, छत्तीसगढ़ में एक साथ 25 लोग हुए फूड पॉयजनिंग का शिकार

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सभी लोगों ने एक ही ठेले से गुपचुप खाया था। इसके बाद फूड पॉयजनिंग की आशंका जताई जा रही है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल ने बताया कि मरीजों में फूड पॉयजनिंग जैसे लक्षण पाए गए हैं और फिलहाल सभी की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि गुपचुप और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे जा सकते हैं।