ब्लास्टिंग में उछले पत्थर से युवक का जबड़ा टूटा, सीमेंट प्लांट में खतरनाक हादसा, प्रशासन के दावों की खुली पोल

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ साल पहले ब्लास्टिंग के दौरान सायरन बजाकर लोगों को सचेत किया जाता था और खदान के आसपास आवाजाही को रोक दिया जाता था, लेकिन अब इन सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह लापरवाही आम नागरिकों की जान जोखिम में डाल रही है। इससे पहले भी ब्लास्टिंग के दौरान उछले पत्थरों से लोग चोटिल हो चुके हैं।