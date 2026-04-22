CG Crime: बेटा बना मां का हत्यारा, लकड़ी के पाटिया से वार कर उतारा मौत के घाट, इलाके में फैली सनसनी

जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद के कारण एक कलयुगी बेटे ने अपनी 65 साल की मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे मामले ने और भी गंभीर रूप ले लिया। यह पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मगरवाय ग्राम की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी बेटे को तत्काल हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।