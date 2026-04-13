Tractor Accident: चलती ट्रैक्टर से गिरा युवक, पहिए में दबने से दर्दनाक मौत

Tractor Accident: गिधपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बम्हनी में शनिवार सुबह एक दर्दनाक ट्रैक्टर हादसे में 42 वर्षीय युवक खेलावन सगरवंशी की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी गिधपुरी उनेश देशमुख ने बताया कि 11 अप्रैल को सुबह लगभग 8.30 बजे ट्रैक्टर क्रमांक बी-22/ बीएच/7015 और ट्रॉली क्रमांक बी-22/ बीएच 8715 से चालक विजय कुमार सगरवंशी, शुभम सगरवंशी और खेलावन सगरवंशी को बैठाकर कलिंदर बाड़ी की ओर जा रहे थे।