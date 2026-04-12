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जश्न के बीच छाया मातम, रिसेप्शन के अगले दिन ही दूल्हे की मौत, बिजली विभाग में था कम्प्यूटर ऑपरेटर

CG Tractor Accident: गांव में शादी के बाद एक दर्दनाक हादसे में दूल्हे की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

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रायगढ़

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Laxmi Vishwakarma

Apr 12, 2026

मातम में बदली खुशियां (photo source- Patrika)

मातम में बदली खुशियां (photo source- Patrika)

Groom Death Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी का जश्न कुछ ही घंटों में गहरे शोक में बदल गया। जिस घर में दो दिन पहले तक हंसी-खुशी का माहौल था, वहीं अब मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना कापू थाना क्षेत्र के ठाकुरपोड़ी गांव की है।

Groom Death Case: शादी के बाद अचानक हुआ हादसा

परिवार में 5 अप्रैल से शादी के कार्यक्रम शुरू हुए थे। 8 अप्रैल को देवांगन सिदार (35) की बारात जशपुर गई थी और 9 अप्रैल को गांव में रिसेप्शन रखा गया था। पूरा परिवार नई शुरुआत की खुशियों में डूबा हुआ था। परिजनों के मुताबिक, 10 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे देवांगन सिदार अपने चाचा संजय सिदार के ट्रैक्टर में टेंट का सामान छोड़ने के लिए निकले थे। उनके साथ सीमोन एक्का, सुशील एक्का और द्वारिका सिदार भी मौजूद थे। यह एक सामान्य काम था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

अनियंत्रित ट्रैक्टर बना मौत का कारण

जब ट्रैक्टर सतीपारा सरपंच के घर के पास पहुंचा, तभी वह अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में देवांगन सिदार ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे उनके सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

घटना के तुरंत बाद परिजन उन्हें पत्थलगांव शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रायपुर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में नंदन झरिया के पास रात करीब 11 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे में तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है।
घटना के बाद परिवार और गांव के लोग गहरे सदमे में हैं।

Groom Death Case: खुशियों से मातम तक का सफर

जिस घर में कुछ दिन पहले तक शादी के गीत गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा है। नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला दूल्हा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह हादसा परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया है। ठाकुरपोड़ी गांव में इस घटना के बाद हर कोई स्तब्ध है। ग्रामीणों और परिजनों की आंखें नम हैं। शादी के तुरंत बाद हुई इस मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

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Published on:

12 Apr 2026 05:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / जश्न के बीच छाया मातम, रिसेप्शन के अगले दिन ही दूल्हे की मौत, बिजली विभाग में था कम्प्यूटर ऑपरेटर

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