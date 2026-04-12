जश्न के बीच छाया मातम, रिसेप्शन के अगले दिन ही दूल्हे की मौत, बिजली विभाग में था कम्प्यूटर ऑपरेटर

परिवार में 5 अप्रैल से शादी के कार्यक्रम शुरू हुए थे। 8 अप्रैल को देवांगन सिदार (35) की बारात जशपुर गई थी और 9 अप्रैल को गांव में रिसेप्शन रखा गया था। पूरा परिवार नई शुरुआत की खुशियों में डूबा हुआ था। परिजनों के मुताबिक, 10 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे देवांगन सिदार अपने चाचा संजय सिदार के ट्रैक्टर में टेंट का सामान छोड़ने के लिए निकले थे। उनके साथ सीमोन एक्का, सुशील एक्का और द्वारिका सिदार भी मौजूद थे। यह एक सामान्य काम था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।