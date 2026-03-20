Road Accident: MP में दर्दनाक हादसा! कार-ट्रैक्टर भिड़ंत में छत्तीसगढ़ के 2 लोगों की गई जान

घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल अनूपपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा और दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।