रायगढ़ में भीषण अग्निकांड, कबाड़ गोदाम से शोरूम तक पहुंची लपटें, देखते ही देखते 43 बाइक स्वाहा

जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर अचानक कबाड़ और प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और कबाड़ सामग्री रखी होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। दमकल अधिकारियों के मुताबिक, गोदाम में प्लास्टिक सामग्री होने की वजह से आग को बुझाने में काफी परेशानी हुई। ऊपर से आग बुझने के बाद भी अंदर सुलगती रही और बार-बार फिर भड़क उठी। इसी कारण दमकल कर्मियों को पूरी रात मशक्कत करनी पड़ी।