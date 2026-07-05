Trailer Accident: रायगढ़ में ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

चक्रधर नगर थाना प्रभारी राकेश मिश्रा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। एक ही गांव के तीन युवकों में से दो की मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।