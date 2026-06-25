रायगढ़ में बम की तरह फटा AC, भीषण हादसे में पिता की मौत, पुत्र घायल

चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर स्थित आईटीआई कालोनी में तड़के सुबह 3 बजे एयर कंडीशनर (एसी) फटने से भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक तेज धमाके की आवाज सुन आसपास के लोग दहशत में आ गए। वहीं घर के अंदर का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घर के अंदर रखे समान के साथ साथ दो मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से आग से जल गई । आनन- फानन में पड़ोसियों की मदद से घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया जहां उपचार के दौरान पुरुषोत्तम पटेल की मौत हो गई जबकि एक घायल है। जिसका उपचार चल रहा है।