रायगढ़ में ट्रेन की चपेट में आया हाथी, तड़पकर हो गई मौत, सामने आया दर्दनाक वीडियो

जानकारी के मुताबिक, हादसा घरघोड़ा रेंज के चारमार गांव की घटना की है। यहां कोयला परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली रेलवे लाइन से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। इसी दौरान करीब 45 वर्ष की एक जंगली मादा हाथी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि हाथी के पैर में गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही दर्द से तड़पने लगी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद अन्य हाथी भी वहां पहुंच गए और घायल हाथी के पास डटे रहे।