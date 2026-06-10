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रायगढ़

डिस्चार्ज के कुछ घंटे बाद ही मौत, रायगढ़ में ट्रेलर की टक्कर से बुजुर्ग की गई जान, 3 घायल

Raigarh Gharghoda Road Accident: रायगढ़-घरघोड़ा रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अस्पताल से घर लौट रहे एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

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रायगढ़

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Laxmi Vishwakarma

Jun 10, 2026

Raigarh Road Accident

रायगढ़ में ट्रेलर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत (photo source- Patrika)

Raigarh Road Accident: रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट रहे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रही बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन में सवार चार लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीन अन्य घायलों का उपचार जारी है।

Trailer Bolero collision: इलाज के बाद मिली थी अस्पताल से छुट्टी

मिली जानकारी के अनुसार, जशपुर जिले के ग्राम माटीपहाड़ छर्रा निवासी अतुल बड़ा (25) ने घरघोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसके पिता तुषु बड़ा (60) की तबीयत खराब होने पर 2 जून को उन्हें इलाज के लिए रायगढ़ स्थित एपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक चले उपचार के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ और मंगलवार को डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी।

परिवार के लोग तुषु बड़ा को लेकर खुशी-खुशी अपने गांव लौट रहे थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तुषु बड़ा अपने बेटे अतुल बड़ा, रोशन बड़ा और रिश्ते की बुआ अलबेस्या पन्ना के साथ बोलेरो वाहन में सवार होकर जशपुर के लिए रवाना हुए थे। यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन घरघोड़ा पावरग्रिड के पास पहुंचते ही एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं।

सामने से आ रहे ट्रेलर ने मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बोलेरो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकाला।

ग्रामीणों ने पहुंचाई मदद

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना देने के साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा।

सभी घायलों को इलाज के लिए घरघोड़ा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद तुषु बड़ा को मृत घोषित कर दिया। वहीं अतुल बड़ा, रोशन बड़ा और अलबेस्या पन्ना का उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

Raigarh Gharghoda road accident: पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही घरघोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में ट्रेलर चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

बता दें जिस परिवार ने कुछ घंटे पहले ही अस्पताल से राहत की सांस ली थी, वह अचानक हुए इस हादसे से गहरे सदमे में है। इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट रहे तुषु बड़ा की मौत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है। पूरे गांव में घटना के बाद शोक का माहौल है।

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Updated on:

10 Jun 2026 02:23 pm

Published on:

10 Jun 2026 02:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / डिस्चार्ज के कुछ घंटे बाद ही मौत, रायगढ़ में ट्रेलर की टक्कर से बुजुर्ग की गई जान, 3 घायल

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