डिस्चार्ज के कुछ घंटे बाद ही मौत, रायगढ़ में ट्रेलर की टक्कर से बुजुर्ग की गई जान, 3 घायल

मिली जानकारी के अनुसार, जशपुर जिले के ग्राम माटीपहाड़ छर्रा निवासी अतुल बड़ा (25) ने घरघोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसके पिता तुषु बड़ा (60) की तबीयत खराब होने पर 2 जून को उन्हें इलाज के लिए रायगढ़ स्थित एपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक चले उपचार के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ और मंगलवार को डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी।