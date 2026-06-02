जेल से बाहर आते ही पूर्व कांग्रेस नेता ने की आत्महत्या! फंदे पर लटका मिला शव, जानें क्या है मरने की वजह

Suicide Case(photo-patrika)
Suicide Case: छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब संजय नगर स्थित गौठान परिसर में पूर्व कांग्रेस नेता नवाज अली का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश हो रही है।
जानकारी के अनुसार नवाज अली हाल ही में जेल से बाहर आया था। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद उनकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और किसी सुसाइड नोट की बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कुछ महीने पहले कोदागांव में एक सड़क हादसा हुआ था। आरोप था कि नवाज अली की कार से एक पंचायत सचिव को टक्कर लग गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने पूर्व कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था।
हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद नवाज अली की यह संदिग्ध मौत सामने आई है। घटना के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर पंचनामा की कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।
घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम का माहौल है। परिजन सदमे में हैं और आसपास के लोग भी इस घटना से हैरान हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल यह मामला कांकेर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।
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