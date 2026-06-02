जेल से बाहर आते ही पूर्व कांग्रेस नेता ने की आत्महत्या! फंदे पर लटका मिला शव, जानें क्या है मरने की वजह

जानकारी के अनुसार नवाज अली हाल ही में जेल से बाहर आया था। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद उनकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और किसी सुसाइड नोट की बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कुछ महीने पहले कोदागांव में एक सड़क हादसा हुआ था। आरोप था कि नवाज अली की कार से एक पंचायत सचिव को टक्कर लग गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने पूर्व कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था।