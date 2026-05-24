मेरा पति सुधर नहीं रहा.. दो बच्चों को मौत की नींद सुलाने के बाद मां ने किया सुसाइड

जांच में सामने आया है कि गोविंद साहू प्रिंटिंग प्रेस के संचालन के साथ-साथ गौना ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म चलाकर शेयर ट्रेडिंग का कारोबार करता था। कई निवेशक पुलिस के पास पहुंचने लगे हैं। निवेशक राजकिशोर ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने घर की जमा पूंजी और अपने सोने के गहने गिरवी रखकर गोविंद की फर्म में 17.50 लाख रुपए निवेश किए थे। गोविंद ने उन्हें हर महीने 4% ब्याज देने का झांसा दिया था। दो साल तक ब्याज मिला, बाद में भुगतान बंद हो गया। पुलिस को आशंका है कि निवेशकों के दबाव के चलते ही आत्मघाती कदम उठाया।