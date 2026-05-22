दर्दनाक! दुर्ग में आर्थिक संकट के चलते एक ही घर में 4 मौतें, गोविंद दंपति ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा

एक ही घर में 4 मौतें (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Durg Family Suicide Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट ने इस दर्दनाक घटना की दिशा बदल दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी और पारिवारिक मजबूरी का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर इस मामले को सामूहिक आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने नोट की पूरी जांच शुरू कर दी है और हर पहलू से मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है।
मौके से बरामद सुसाइड नोट को इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। इसमें परिवार के मुखिया गोविंद द्वारा आर्थिक तंगी और गंभीर मानसिक दबाव का उल्लेख किया गया है। सुसाइड नोट में यह भी लिखा होने की बात सामने आई है कि परिवार ने यह कदम मजबूरी में उठाया, और इसके लिए किसी अन्य सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट की पूरी सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया है और इसकी सत्यता व परिस्थितियों की गहन जांच की जा रही है।
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, घर के पति-पत्नी ने आत्महत्या की, जबकि उनके दो मासूम बच्चों की मौत भी घटनास्थल पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह एक सुनियोजित कदम हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही की जाएगी।
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। घर को पूरी तरह से सील कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद और आर्थिक समस्याओं को संभावित कारणों में शामिल किया जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। पड़ोसियों के अनुसार, परिवार सामान्य जीवन जी रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है। स्थानीय लोग इस घटना से बेहद आहत हैं।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य तकनीकी जांच के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामले की हर पहलू से गंभीरता से जांच की जा रही है।
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