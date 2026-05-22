दर्दनाक! दुर्ग में आर्थिक संकट के चलते एक ही घर में 4 मौतें, गोविंद दंपति ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा

Durg Family Suicide Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट ने इस दर्दनाक घटना की दिशा बदल दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी और पारिवारिक मजबूरी का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर इस मामले को सामूहिक आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने नोट की पूरी जांच शुरू कर दी है और हर पहलू से मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है।