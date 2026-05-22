Chhattisgarh Transfer News: भिलाई नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 6 अधिकारियों के कार्यों में बदलाव, नया आदेश जारी

ChhattisgarhTransfer News: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम ने प्रशासनिक कारणों के चलते अपने कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया है। नए आदेश के तहत 6 वरिष्ठ अधिकारियों को अस्थायी रूप से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य कार्यों की गति को बढ़ाना और विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इससे शहरी विकास कार्यों में अधिक दक्षता और समन्वय आने की उम्मीद जताई जा रही है।