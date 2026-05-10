बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल, CSPDCL ने जारी किया तबादला आदेश, कई अधिकारी इधर से उधर

CSPDCL Transfer News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। कंपनी प्रबंधन ने अधीक्षण अभियंताओं के तबादले संबंधी आदेश जारी करते हुए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऊर्जा विभाग में हुए इस बदलाव को प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।