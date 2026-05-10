10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल, CSPDCL ने जारी किया तबादला आदेश, कई अधिकारी इधर से उधर

CSPDCL Transfer News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अधीक्षण अभियंताओं के तबादले का आदेश जारी करते हुए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 10, 2026

बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल, CSPDCL ने जारी किया तबादला आदेश, कई अधिकारी इधर से उधर(photo-patrika)

बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल, CSPDCL ने जारी किया तबादला आदेश, कई अधिकारी इधर से उधर(photo-patrika)

CSPDCL Transfer News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। कंपनी प्रबंधन ने अधीक्षण अभियंताओं के तबादले संबंधी आदेश जारी करते हुए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऊर्जा विभाग में हुए इस बदलाव को प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

CSPDCL Transfer News: कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार विभिन्न वृत्त और मुख्य अभियंता कार्यालयों में पदस्थ अधीक्षण अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया है। कंपनी प्रबंधन ने अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

तरुण ठाकुर को दुर्ग क्षेत्र में नई जिम्मेदारी

आदेश के मुताबिक तरुण ठाकुर, जो वर्तमान में अधीक्षण अभियंता (भंडार-वृत्त) रायपुर में पदस्थ थे, उन्हें अब कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षेत्र) कार्यालय में अधीक्षण अभियंता के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है।

रूपेंद्र कुमार चंद्राकर का अंबिकापुर तबादला

रूपेंद्र कुमार चंद्राकर, जो मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) कार्यालय रायपुर में कार्यरत थे, उनका तबादला मुख्य अभियंता (अंबिकापुर क्षेत्र) कार्यालय में किया गया है। सुरेंद्र प्रजापति, जो अब तक अंबिकापुर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें अब कार्यपालक निदेशक (बिलासपुर क्षेत्र) कार्यालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

परियोजना शाखा में भी बदलाव

बाहुबल कुमार जैन, जो मुख्य अभियंता (परियोजना) कार्यालय रायपुर में पदस्थ थे, उन्हें अधीक्षण अभियंता (परियोजना-वृत्त) बिलासपुर भेजा गया है। वहीं व्हीके तिवारी, जो बिलासपुर परियोजना वृत्त में पदस्थ थे, उनका तबादला मुख्य अभियंता (परियोजना) कार्यालय रायपुर में किया गया है।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सभी अधिकारियों को शीघ्र कार्यमुक्त होकर नई पदस्थापना स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद

ऊर्जा विभाग में हुए इन तबादलों को प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की कवायद माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं और वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं।

बिजली व्यवस्था सुधार पर रहेगा फोकस

राज्य में बढ़ती बिजली मांग और नई परियोजनाओं को देखते हुए विभाग लगातार प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी बिजली वितरण और परियोजना कार्यों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान देंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 May 2026 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल, CSPDCL ने जारी किया तबादला आदेश, कई अधिकारी इधर से उधर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास

रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास(photo-patrika)
रायपुर

Mothers Day: पढ़ाई के लिए मां ने ​गिरवी रख दिए गहनें, बेटे ने UPSC क्रैक कर पूरा किया सपना, पढ़ें संघर्ष, त्याग और हौसले की कहानी

Mothers day special
रायपुर

IPL Match in Raipur: RCB-MI की भिड़ंत आज, स्टेडियम तक पहुंचने के लिए इस रूट प्लान को करें फॉलो, जाम से मिलेगी राहत

IPL Match in raipur
रायपुर

“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज

“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट

रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.