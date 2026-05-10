बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल, CSPDCL ने जारी किया तबादला आदेश, कई अधिकारी इधर से उधर(photo-patrika)
CSPDCL Transfer News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। कंपनी प्रबंधन ने अधीक्षण अभियंताओं के तबादले संबंधी आदेश जारी करते हुए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऊर्जा विभाग में हुए इस बदलाव को प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
जारी आदेश के अनुसार विभिन्न वृत्त और मुख्य अभियंता कार्यालयों में पदस्थ अधीक्षण अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया है। कंपनी प्रबंधन ने अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के मुताबिक तरुण ठाकुर, जो वर्तमान में अधीक्षण अभियंता (भंडार-वृत्त) रायपुर में पदस्थ थे, उन्हें अब कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षेत्र) कार्यालय में अधीक्षण अभियंता के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है।
रूपेंद्र कुमार चंद्राकर, जो मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) कार्यालय रायपुर में कार्यरत थे, उनका तबादला मुख्य अभियंता (अंबिकापुर क्षेत्र) कार्यालय में किया गया है। सुरेंद्र प्रजापति, जो अब तक अंबिकापुर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें अब कार्यपालक निदेशक (बिलासपुर क्षेत्र) कार्यालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बाहुबल कुमार जैन, जो मुख्य अभियंता (परियोजना) कार्यालय रायपुर में पदस्थ थे, उन्हें अधीक्षण अभियंता (परियोजना-वृत्त) बिलासपुर भेजा गया है। वहीं व्हीके तिवारी, जो बिलासपुर परियोजना वृत्त में पदस्थ थे, उनका तबादला मुख्य अभियंता (परियोजना) कार्यालय रायपुर में किया गया है।
कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सभी अधिकारियों को शीघ्र कार्यमुक्त होकर नई पदस्थापना स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं।
ऊर्जा विभाग में हुए इन तबादलों को प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की कवायद माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं और वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं।
राज्य में बढ़ती बिजली मांग और नई परियोजनाओं को देखते हुए विभाग लगातार प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी बिजली वितरण और परियोजना कार्यों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान देंगे।
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