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रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट

RCB vs MI Raipur 2026: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज RCB और मुंबई इंडियंस के बीच हाई-वोल्टेज IPL मुकाबला खेला जाएगा।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 10, 2026

रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट(photo-patrika)

रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट(photo-patrika)

RCB vs MI Raipur 2026: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर आज आईपीएल के रोमांच से सराबोर रहने वाली है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

शहर में सुबह से ही क्रिकेट फैंस की हलचल तेज हो गई है और स्टेडियम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। हालांकि इस बड़े मुकाबले पर मौसम की नजर भी टिकी हुई है। मौसम विभाग ने रायपुर में शाम के दौरान बादल, हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है।

RCB vs MI Raipur 2026: मैच से पहले मौसम बना बड़ा फैक्टर

रायपुर में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार बदल रहा है। शनिवार शाम को कई इलाकों में तेज हवा और बारिश देखने को मिली थी। ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में यह सवाल बना हुआ है कि कहीं बारिश मैच का मजा किरकिरा न कर दे।

मौसम विभाग के अनुसार आज शाम रायपुर में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है। हल्की बूंदाबांदी और धूलभरी हवाएं चल सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम मैच को थोड़ी देर प्रभावित कर सकता है, लेकिन मुकाबला रद्द होने जैसी स्थिति बनने की संभावना बेहद कम है।

शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला

RCB और मुंबई इंडियंस के बीच यह मुकाबला शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा। वहीं दर्शकों के लिए स्टेडियम के गेट दोपहर 3:30 बजे से खोल दिए जाएंगे। मैच देखने आने वाले दर्शकों के लिए इस बार डिजिटल M-Ticket व्यवस्था लागू की गई है। स्टेडियम प्रवेश के दौरान QR कोड स्कैन कर एंट्री दी जाएगी। आयोजकों ने दर्शकों से समय से पहले पहुंचने और मोबाइल में टिकट डाउनलोड रखने की अपील की है।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट प्लान

आईपीएल मैच को देखते हुए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था लागू की है। स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए कई मार्गों पर डायवर्जन किया गया है। पुलिस के अनुसार पार्किंग स्थल से स्टेडियम तक पहुंचने के लिए दर्शकों को करीब डेढ़ से दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। इसलिए लोगों को समय से पहले घर से निकलने की सलाह दी गई है।

रायपुर की पिच पर चेज करने वाली टीमों का दबदबा

अगर रायपुर में खेले गए पिछले IPL मुकाबलों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का दबदबा देखने को मिला है। अब तक शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 6 IPL मैचों में से 4 मुकाबले दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम केवल 2 मैच ही अपने नाम कर सकी।

क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि रायपुर की पिच दूसरी पारी में बल्लेबाजों को ज्यादा मदद देती है और ओस का असर भी मैच में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में आज के मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है।

विराट, रोहित और हार्दिक पर रहेंगी नजरें

आज के मुकाबले में क्रिकेट फैंस की निगाहें कई स्टार खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी। RCB की ओर से विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी मैदान में उतर सकते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा रोमांचक माना जाता है और रायपुर में भी फैंस को हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है।

सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल, ट्रैफिक जवान और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। दर्शकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

क्रिकेट के रंग में रंगा रायपुर

आईपीएल मुकाबले को लेकर रायपुर पूरी तरह क्रिकेटमय नजर आ रहा है। होटल, कैफे और बाजारों में क्रिकेट फैंस की भीड़ बढ़ गई है। शहर के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

अब सभी की निगाहें शाम के उस मुकाबले पर टिकी हैं, जिसमें एक ओर RCB की आक्रामक बल्लेबाजी होगी तो दूसरी ओर मुंबई इंडियंस का अनुभव। साथ ही मौसम भी आज इस मैच का अहम किरदार बन सकता है।

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Published on:

10 May 2026 10:21 am

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