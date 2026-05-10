रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट

RCB और मुंबई इंडियंस के बीच यह मुकाबला शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा। वहीं दर्शकों के लिए स्टेडियम के गेट दोपहर 3:30 बजे से खोल दिए जाएंगे। मैच देखने आने वाले दर्शकों के लिए इस बार डिजिटल M-Ticket व्यवस्था लागू की गई है। स्टेडियम प्रवेश के दौरान QR कोड स्कैन कर एंट्री दी जाएगी। आयोजकों ने दर्शकों से समय से पहले पहुंचने और मोबाइल में टिकट डाउनलोड रखने की अपील की है।