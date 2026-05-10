रायपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, भीषण गर्मी के तेज हवा और बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट जारी

प्रदेश में शनिवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि हल्की बढ़ोतरी संभव है। मौसम वैज्ञानिक एच.पी. चंद्रा के अनुसार प्रदेश में मौसम परिवर्तन के पीछे सक्रिय मौसमी सिस्टम जिम्मेदार हैं।