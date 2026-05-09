CM हाउस घेराव मामले में NSUI पर FIR, शासकीय कार्य में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज

राजनांदगांव जिले के अग्रणी दिग्विजय कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव एवं पदक वितरण समारोह राजनीतिक विवादों में घिर गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद संतोष पांडेय को काला झंडा दिखाने की तैयारी कर रहे एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को पुलिस ने सुबह से ही हिरासत में ले लिया। आठ नेताओं को बसंतपुर थाने में करीब 5 घंटे तक बैठाए रखा गया और कार्यक्रम समाप्ति के बाद छोड़ा गया।