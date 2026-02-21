PRSU Girls Hostel: गर्ल्स हॉस्टल की 25 छात्राएं पीलिया की चपेट में, NSUI ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

एनएसयूआई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने कहा कि अब तक करीब 25 छात्राएं पीलिया की चपेट में आ चुकी हैं और छात्राओं को साफ पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यदि किसी छात्रा की हालत गंभीर होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा।