रील्स के दौर में 3 घंटे का नाटक हिट, यही शिवाजी महाराज के चरित्र की शक्ति

CG News: ताबीर हुसैन. राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में इन दिनों ऐतिहासिक महानाटक जाणता राजा का मंचन चल रहा है। 22 फरवरी तक आयोजित इस भव्य नाटक के निर्देशक योगेश गजानन शिरोले 22 वर्षों से इस प्ले से जुड़े हैं। 1985 से निरंतर मंचित हो रहे इस महाकाव्यात्मक नाट्य प्रयोग में लगभग 200 कलाकार, जीवंत किले का सेट, घोड़े-हाथी और प्रभावी ध्वनि-प्रकाश संयोजन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। प्रस्तुति के प्रबंधन, तकनीक और उद्देश्य पर निर्देशक से विशेष बातचीत।