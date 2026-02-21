Voter List Update: छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट अपडेट, अंतिम मतदाता सूची जारी, 25 लाख वोटरों के नाम कटे

Voter List Update: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम निर्वाचक नामावली जारी कर दी गई है। इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी, दोहराव और संदिग्ध नाम हटाए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि करीब 24 लाख 99 हजार से अधिक नाम सूची से विलोपित किए गए हैं। अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 1,87,30,914 रह गई है। उन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए नागरिकों का आभार जताया।