खनिज विभाग का बड़ा एक्शन! निजी-सरकारी जमीन की 6 खदानें जांच के घेरे में… 3 साल से रॉयल्टी नहीं जमा

Raipur Limestone Mines: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में खनिज साधनों के संचालन को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बीच खनिज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शहर से लगे क्षेत्रों में चल रहीं छह चूना-पत्थर खदानों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि इन खदानों से पिछले तीन से चार वर्षों से विभाग को नियमित रायल्टी प्राप्त नहीं हो रही थी, जिससे शासन को करीब एक करोड़ रुपए तक का राजस्व नुकसान का अनुमान है।