CG Promotion News छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर 50–50 का फार्मूला, राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना

MP government promotes 5 dozen police personnel
CG Promotion News: कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के पदों नायब तहसीलदार-तहसीलदार से राज्य प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर के पदों पर पदोन्नति के लिए कोटा बढ़ाया गया है।
अब डिप्टी कलेक्टर के 50% रिक्त पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।गणेश प्रशासनिक सेवा संघ ने इसके लिए राज्य सरकार का आभार जताया है।
राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के माध्यम से आने के लिए पदोन्नती का प्रतिशत पूर्व की भांति 40% से बढ़ा कर पूर्ववत 50% किया गया है।
राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया हैं। बता दें 2020 से पूर्व भी यह प्रतिशत 50% ही था, जिसे घटाकर 40% कर दिया गया था।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग