Indian Railway: रेलवे स्टेशन में टिकट चेकिंग, 177 यात्रियों को पकड़ा, 185 पर मामला दर्ज

इसी कड़ी में शुक्रवार को उरकुरा रेलवे स्टेशन पर एम्बुश टिकट चेकिंग अभियान सुबह 8 बजे से 1 बजे तक चलाया गया। जिसमें लोकल पैसेंजर ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लगभग 177 यात्री पकड़े गए, अनियमित टिकट का 01 यात्री, धूम्रपान करते 01 यात्री, अधिक लगेज का 01 यात्री और 5 यात्री जो फाइन नहीं दे पाए उन्हें रेलवे सुरक्षा बल को अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया है।