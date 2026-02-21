Train cancelled: रेल यात्री ध्यान दें, मई में रद्द रहेगी ये 10 ट्रेनें, देखें लिस्ट

फाइल फोटो
Train cancelled: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन में वॉशेबल एप्रन निर्माण किया जाएगा। इसे देखते हुए रायपुर मंडल की 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। गोंदिया स्टेशन पर यह निर्माण कार्य 3 मई से 22 मई तक किया जाएगा।
यह गाड़िया रहेंगी रद्द
1. 3 से 22 मई तक 18109 टाटानगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एक्सप्रेस।
2. 5 से 24 मई तक 18109 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-टाटानगर एक्सप्रेस।
3. 3 से 22 मई तक 68711 डोंगरगढ़-गोंदिया पैसेंजर।4. 3 से 22 मई तक 68712 गोंदिया-डोंगरगढ़ पैसेंजर।5. 3 से 22 मई तक 68713 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर।
6. 3 से 22 मई तक 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया पैसेंजर।
7. 3 से 22 मई तक 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-बालाघाट पैसेंजर।
8. 3 से 22 मई तक 68715 बालाघाट-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)- पैसेंजर।
9. 3 से 22 मई तक 58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर।
10.4 से 23 मई तक 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर।
गोंदिया-बरौनी बीच में होगी समाप्त 2 से 22 मई तक 15231 बरौनी-गोंदिया: दुर्ग एवं गोंदिया के बीच रद्द रहेगी।
3 से 23 मई तक 15232 गोंदिया-बरौनी गोंदिया एवं दुर्ग
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग