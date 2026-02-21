21 फ़रवरी 2026,

रायपुर

SIR Form: 80 हजार से ज्यादा नाम कटे, अंतिम सूची से पहले मतदाताओं में बेचैनी

रायपुर।प्रदेश में कुल मतदाता की संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 है, इनमें से पहले प्रकाशन में 27 लाख 34 हजार 817 लोगों के नाम कट चुके हैं।

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 21, 2026

sir update inactivity of political parties visible in data bla not yet submitted either form 6 or form 7 barabanki

SIR (प्रतीकात्मक तस्वीर)

SIR Form: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत रायपुर जिले के 27 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। वहीं प्रदेश में यह आंकड़ा 80 हजार से अधिक बताया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में चल रहे एसआईआर में 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

सूत्रों से एक्स मिली जानकारी के अनुसार जो मतदाता अब्सेंट थे, जिसकी मृत्यु हो चुकी और जो दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, ऐसे मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में कुल मतदाता की संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 है, इनमें से पहले प्रकाशन में 27 लाख 34 हजार 817 लोगों के नाम कट चुके हैं। वहीं रायपुर जिले की बात करें तो 18 लाख 92 हजार 523 मतदाता थे, जिनमें से पहले प्रकाशन में 4 लाख 94 हजार 485 मतदाताओं के नाम काटे गए थे।

इसके साथ ही रायपुर जिले से लगभग 24 हजार मतदाताओं ने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरे।नाम जुड़वाने 2.85 लाख से अधिक लोगों ने भरे फॉर्मनिर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 64 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस दिया गया था। इनमें से प्रदेशभर के सी कैटेगरी वाले (जिनके दस्तावेज अपूर्ण हैं) ऐसे 6.40 लाख मतदाताओं को नोटिस दिया गया।

वहीं, करीब 58 लाख लॉजिक एरर ( पिता-पुत्र की आयु में 15-40 का अंतर, दादा-पोते में 40 साल का अंतर और 6 बच्चे वाले पिता, सेम नाम वाले पिता) वाले मतदाताओं को नोटिस दिया गया। इनमें नाम जुड़वाने के लिए अलग-अलग जिलों से 2 लाख 85 हजार से अधिक मतदाताओं ने फॉर्म-6 भरे। इनमें 2 लाख 85 हजार से अधिक मतदाताओं के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए।जिनके नाम कटे वे इस तरह जुड़वा सकतेयदि किसी ने नाम जुड़वाने आवेदन दिया है, फिर भी नाम नहीं जुड़ पाया या रिजेक्ट कर दिया गया है।

वे ईआरओ के निर्णय के 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। यदि इनके भी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो 30 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में द्वितीय अपील की जा सकती है।

इसके बाद भी शनिवार को अंतिम सूची के प्रकाशन के दो से तीन दिन बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। फॉर्म-6 भरकर और मान्य 13 दस्तावेज में से एक प्रस्तुत कर नाम जुड़वा सकेंगे।इन जगहों पर सूची होगी चस्पाशनिवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। लोग तहसील, जोन कार्यालय, ईआरओ, व जन प्रतिनिधियों के पास देख सकेंगे। सीईओ कार्यालय से इसकी सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद सभी को सूची दी जाएगी।

कुल मतदाता- 2,12, 30,737प्रारंभिक सूची में कटे नाम - 27,34,817इतने को नोटिस- 64 लाख (सी कैटेगरी-लॉजिकल एरर)नाम जुड़वाने के आवेदन- 2.85 लाख

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 12:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SIR Form: 80 हजार से ज्यादा नाम कटे, अंतिम सूची से पहले मतदाताओं में बेचैनी

रायपुर

छत्तीसगढ़

59 दिन से अनशन पर डीएलएड अभ्यर्थी, जेल में भी 125 आमरण अनशन पर, 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

रायपुर

Train cancelled: रेल यात्री ध्यान दें, मई में रद्द रहेगी ये 10 ट्रेनें, देखें लिस्ट

Relief for passengers: Railways decides to run special trains on Holi, with stoppages at these stations
रायपुर

निगम में अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, आरोपों में घिर रहे सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी

Anukampa Niyukti: परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में तो नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया फैसला
रायपुर

Indian Railway: रेलवे स्टेशन में टिकट चेकिंग, 177 यात्रियों को पकड़ा, 185 पर मामला दर्ज

रायपुर

मार्च में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं खरगे और राहुल,कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज ने दी जानकारी

Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi
रायपुर
