SIR Form: 80 हजार से ज्यादा नाम कटे, अंतिम सूची से पहले मतदाताओं में बेचैनी

वहीं, करीब 58 लाख लॉजिक एरर ( पिता-पुत्र की आयु में 15-40 का अंतर, दादा-पोते में 40 साल का अंतर और 6 बच्चे वाले पिता, सेम नाम वाले पिता) वाले मतदाताओं को नोटिस दिया गया। इनमें नाम जुड़वाने के लिए अलग-अलग जिलों से 2 लाख 85 हजार से अधिक मतदाताओं ने फॉर्म-6 भरे। इनमें 2 लाख 85 हजार से अधिक मतदाताओं के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए।जिनके नाम कटे वे इस तरह जुड़वा सकतेयदि किसी ने नाम जुड़वाने आवेदन दिया है, फिर भी नाम नहीं जुड़ पाया या रिजेक्ट कर दिया गया है।