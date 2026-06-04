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Chhattisgarh by Election: तीन नगर पंचायतों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, सीएम साय ने एक्स पर कही यह बात

Nagar Panchayat Election: त्तीसगढ़ की जनता विकास, सुशासन और जन कल्याण की राजनीति में अपना विश्वास निरंतर मजबूत कर रही है। भाजपा उम्मीदवारों की जीत जनता के विश्वास और हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का फल है।

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रायपुर

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Love Sonkar

Jun 04, 2026

Chhattisgarh by Election

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo Patrika)

Chhattisgarh by Election: छत्तीसगढ़ के तीन नगर पंचायतों में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया है। चुनाव परिणामों ने स्थानीय निकायों में भाजपा की मजबूत पकड़ को एक बार फिर साबित कर दिया है। जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और विभिन्न स्थानों पर जश्न मनाया जा रहा है।

Chhattisgarh by Election: राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण

भाजपा नेताओं ने इस जीत को प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर जनता की मुहर बताया है। वहीं विपक्ष के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का विषय बन गया है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुक्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा

राज्य की जनता ने नगर पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो शानदार जनादेश दिया है, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। सहसपुर लोहारा, बामहनीडीह और शिवानंदपुर नगर पंचायतों में भाजपा उम्मीदवारों की जीत राज्य की जनता के सुशासन, विकास और जन कल्याण में अटूट विश्वास का प्रतीक है।

कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का फल

यह परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की जनता विकास, सुशासन और जन कल्याण की राजनीति में अपना विश्वास निरंतर मजबूत कर रही है। भाजपा उम्मीदवारों की जीत जनता के विश्वास और हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का फल है।

जनता की स्वीकृति की मुहर

यह जीत भाजपा के उत्साही कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों, संगठन की शक्ति और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई जा रही जन-केंद्रित नीतियों पर जनता की स्वीकृति की मुहर है। जनता का यह विश्वास हमें और भी अधिक समर्पण, जवाबदेही और सेवा भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। सभी विजयी जन प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सार्वजनिक सेवा और विकास में नए मानक स्थापित करेंगे।

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Updated on:

04 Jun 2026 06:24 pm

Published on:

04 Jun 2026 06:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh by Election: तीन नगर पंचायतों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, सीएम साय ने एक्स पर कही यह बात

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