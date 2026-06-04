Chhattisgarh by Election: तीन नगर पंचायतों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, सीएम साय ने एक्स पर कही यह बात

यह जीत भाजपा के उत्साही कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों, संगठन की शक्ति और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई जा रही जन-केंद्रित नीतियों पर जनता की स्वीकृति की मुहर है। जनता का यह विश्वास हमें और भी अधिक समर्पण, जवाबदेही और सेवा भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। सभी विजयी जन प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सार्वजनिक सेवा और विकास में नए मानक स्थापित करेंगे।