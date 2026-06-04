भारतमाला घोटाले में ED का बड़ा एक्शन! कारोबारी जयप्रकाश गांधी गिरफ्तार, दो दिन की रिमांड

जयप्रकाश गांधी की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ईडी ने मामले के मुख्य आरोपी हरमीत सिंह खनूजा समेत चार लोगों के खिलाफ विशेष न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। ईडी के अनुसार किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि में हेराफेरी कर करोड़ों रुपये का लाभ उठाया गया। आरोप है कि किसानों को वास्तविक मुआवजे की पूरी राशि नहीं दी गई और बड़ी रकम बीच में ही निकाल ली गई।