Ration Card: छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत, आवेदन के 10 मिनट बाद ही बन रहा राशन कार्ड

Ration Card: सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण से आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। शासन-प्रशासन की सक्रियता के चलते वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा रहा है, जिससे लोगों का भरोसा सरकारी व्यवस्था पर और मजबूत हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मामलों में मौके पर ही कार्रवाई कर समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग और जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैये के कारण सुशासन तिहार आम जनता के लिए प्रभावी मंच साबित हो रहा है, जहां शिकायतों और मांगों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।