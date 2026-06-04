मोदी सरकार के 12 साल में बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी और जनता की परेशानी, भूपेश बघेल का बड़ा हमला

मोदी सरकार के 12 साल पूरे पर बीजेपी ने प्लान तैयारी लिया है। ( Chhattisgarh News ) इसी के तहत 5 से 21 जून तक देश भर में विभिन्न जनसंपर्क, सेवा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी इसे "बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के" के रूप में मनाने जा रही है। पार्टी ने इन वर्षों को गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान, किसानों के हित, महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में 8 से 12 जून तक मीडिया संवाद आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी नेता सरकार की उपलब्धियों और विकास यात्राओं को जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान बुकलेट भी जारी करेंगे।