प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान! अभनपुर में करोड़ों के जमीन घोटाले में 4 आरोपी गिरफ्तार

विनोद जैन/Chhattisgarh Land Fraud: गोबरा नवापारा क्षेत्र में करोड़ों रुपये मूल्य की करीब 200 एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। मामले में अभनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी मुख्तियारनामा तैयार किया गया, जिसमें नकली फोटो, कूटरचित हस्ताक्षर और फर्जी अंगूठा निशानी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया, जिसमें करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने की कोशिश की गई।