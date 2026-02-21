निगम में अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, आरोपों में घिर रहे सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी

परंतु इसका पालन निगम के सामान्य प्रशासन विभाग में नहीं होने से दो ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनके घर के सदस्य नौकरी में हैं, उनके बच्चों को भी अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। उपायुक्त कृष्णा खटीक द्वारा 17 फरवरी को जारी जोन कमिश्नरों के पत्र में खुलासा हुआ कि अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा की जांच करके 7 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।