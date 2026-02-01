CG News: शासन के आदेशों की धज्जियां! तहसील में बाहरी व्यक्ति चला रहा शासकीय कामकाज?

CG News: गोबरा नवापारा। @विनोद जैन/गोबरा नवापारा तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार के संगठित खेल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरोप है कि तहसीलदार और रीडर के संरक्षण में “विक्की” नामक एक निजी व्यक्ति खुलेआम शासकीय कामकाज संचालित कर रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति ई-कोर्ट आईडी तक चला रहा है और किसानों व पक्षकारों से प्रकरण निपटाने के नाम पर खुलेआम वसूली की जा रही है। पैसा दो तो काम होगा, अन्यथा केस कोर्ट में डालने की धमकी—यही कथित तौर पर तहसील कार्यालय का नया “नियम” बन गया है।