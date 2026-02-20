CG Land Rate Update: संपत्ति मूल्यांकन में बदलाव, इन तीन जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू

CG Land Rate Update: आम नागरिक, संपत्ति खरीदार-विक्रेता और अन्य हितधारक नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों पर भी जल्द निर्णय लेकर चरणबद्ध तरीके से नई गाइडलाइन दरें जारी की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी।