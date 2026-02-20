20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

AIIMS रायपुर की तीसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत, CCTV जांच में जुटी पुलिस, सुरक्षा पर फिर उठे सवाल…

AIIMS Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित AIIMS Raipur में तीसरी मंजिल से गिरने से एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान करण नायक बंजारा के रूप में हुई है, जो बी-ब्लॉक के बी4 वार्ड में भर्ती था। उसे रक्त संबंधी बीमारी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 20, 2026

AIIMS रायपुर की तीसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत, CCTV जांच में जुटी पुलिस, सुरक्षा पर फिर उठे सवाल...(photo-patrika)

AIIMS रायपुर की तीसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत, CCTV जांच में जुटी पुलिस, सुरक्षा पर फिर उठे सवाल...(photo-patrika)

AIIMS Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित AIIMS Raipur में तीसरी मंजिल से गिरने से एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान करण नायक बंजारा के रूप में हुई है, जो बी-ब्लॉक के बी4 वार्ड में भर्ती था। उसे रक्त संबंधी बीमारी के उपचार के लिए भर्ती किया गया था।

बताया गया है कि इलाज के दौरान वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। आनन-फानन में उसे संभालने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

AIIMS Raipur: पुलिस जांच शुरू, CCTV खंगाले जा रहे

सूचना मिलते ही अमानका पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वार्ड में मौजूद स्टाफ व अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि स्पष्ट हो सके कि मामला हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य कारण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों पर स्थिति साफ होने की संभावना है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

राजधानी स्थित AIIMS Raipur में पहले भी संदिग्ध मौत और आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं। वर्ष 2025 में 26 वर्षीय डॉक्टर ए. रवि, जो आंध्र प्रदेश के निवासी थे, ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले 9 दिसंबर 2021 को आंत के कैंसर से पीड़ित एक युवक ने दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी।

वहीं 3 जनवरी 2021 को सर्जरी विभाग में भर्ती एक कैंसर मरीज ने भी दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने अस्पताल प्रबंधन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं, जबकि कीमती सामान चोरी होने की घटनाओं की भी चर्चा होती रही है।

प्रबंधन का बयान लंबित

अस्पताल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों और उनके परिजनों में चिंता का माहौल है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी विश्लेषण के बाद ही घटना की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 05:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / AIIMS रायपुर की तीसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत, CCTV जांच में जुटी पुलिस, सुरक्षा पर फिर उठे सवाल…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CLP Meeting Raipur: 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सरकार घेरने की बनेगी रणनीति

कांग्रेस-विधायक दल की बैठक (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Govt School Job: नौकरी का सुनहरा मौका, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में निकली बंपर भर्ती, आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स

स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भर्ती (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Land Rate Update: संपत्ति मूल्यांकन में बदलाव, इन तीन जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू

संशोधित गाइडलाइन दरें लागू (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Govt Update: राज्य वनौषधि पादप बोर्ड में साय सरकार की नई नियुक्ति, BJP नेता को दी बड़ी जिम्मेदारी

वनौषधि पादप बोर्ड में उपाध्यक्ष की नियुक्ति (photo source- Patrika)
रायपुर

भाजपा नेता का आकस्मिक निधन, MP बृजमोहन अग्रवाल ने जताया दुःख, राजनीतिक गलियारों में शोक

भाजपा नेता डोगेंद्र नायक का निधन (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.