CG Govt Update: राज्य वनौषधि पादप बोर्ड में साय सरकार की नई नियुक्ति, BJP नेता को दी बड़ी जिम्मेदारी

वनौषधि पादप बोर्ड में उपाध्यक्ष की नियुक्ति (photo source- Patrika)
CG Govt Update: राज्य सरकार ने स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में नई नियुक्तियां की हैं, जिसमें BJP नेता अजय शुक्ला को वाइस-चेयरमैन बनाया गया है। इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दो से तीन दिनों में RDA समेत दूसरे संस्थानों में नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है।
खबर है कि अंजय शुक्ला धरसीवां विधानसभा सीट के लिए मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने आखिरी समय में उनकी जगह अनुज शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। इसके बावजूद अंजय शुक्ला चुनाव प्रचार में एक्टिव रहे। अब पार्टी ने उन्हें स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है।
CG Govt Update: स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का मुख्य मकसद मेडिसिनल पौधों के बचाव, खेती और कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बोर्ड किसानों को मेडिसिनल पौधों की खेती के लिए बढ़ावा देता है और इस एरिया में रिसर्च और मार्केटिंग को सपोर्ट करता है। वाइस चेयरमैन की नियुक्ति को ऑर्गेनाइज़ेशनल बैलेंस बनाए रखने और एक्टिव वर्कर्स को ज़िम्मेदारी देने की स्ट्रेटेजी के तौर पर भी देखा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग