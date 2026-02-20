CG Govt Update: राज्य वनौषधि पादप बोर्ड में साय सरकार की नई नियुक्ति, BJP नेता को दी बड़ी जिम्मेदारी

CG Govt Update: स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का मुख्य मकसद मेडिसिनल पौधों के बचाव, खेती और कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बोर्ड किसानों को मेडिसिनल पौधों की खेती के लिए बढ़ावा देता है और इस एरिया में रिसर्च और मार्केटिंग को सपोर्ट करता है। वाइस चेयरमैन की नियुक्ति को ऑर्गेनाइज़ेशनल बैलेंस बनाए रखने और एक्टिव वर्कर्स को ज़िम्मेदारी देने की स्ट्रेटेजी के तौर पर भी देखा जा रहा है।