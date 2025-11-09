बस्तर स्कूलों में ठप हुई पढ़ाई, 12 विधानसभा सीटों पर 3 हजार शिक्षक लगे SIR प्रक्रिया में

मेरे पास कई स्कूलों से कॉल आए हैं और बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उनके यहां एक ही शिक्षक बचे हैं। ऐसे सैकड़ों मीडिल और प्राइमरी स्कूल हैं जो अगले एक महीने के लिए लिए एकल शिक्षकीय हो चुके हैं। अभियान को पूरा करना चाहिए लेकिन ऐसी व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। इससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। अन्य विभागों से कर्मचारियों को नियुक्त करने से हालात इतने नहीं बिगड़ते: गजेंद्र श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सर्व शैक्षिक संगठन, बस्तर