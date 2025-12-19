SIR Voter List: वोटर सत्यापन में बड़ा खुलासा, जगदलपुर विधानसभा से कटेंगे 24 हजार से ज्यादा नाम

सर्वे के दौरान टीमों को 1141 ऐसे वोटर मिले जिनके नाम जगदलपुर विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभा में थे। ऐसे लोगों के नाम यहां से काटे जा रहे हैं। आयोग ने पहले ही फार्म भरवाते हुए यह स्पष्ट करने कहा था कि वोटर के नाम दो जगह ना हों। वोटर जहां चाह रहे हैं वहां उनका नाम रखने की छूट दी जा रही है। एसआईआर के दौरान 77 मतदाता अन्य तकनीकी कारणों से नाम काटने की श्रेणी में

रखे गए हैं।