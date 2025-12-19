19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जगदलपुर

SIR Voter List: वोटर सत्यापन में बड़ा खुलासा, जगदलपुर विधानसभा से कटेंगे 24 हजार से ज्यादा नाम

SIR Voter List: केंद्रीय निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया के तहत जगदलपुर विधानसभा में वोटर आईडी सत्यापन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 19, 2025

SIR से बदलेगा जगदलपुर का सियासी नक्शा (photo source- Patrika)

SIR से बदलेगा जगदलपुर का सियासी नक्शा (photo source- Patrika)

SIR Voter List: केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 18 दिसंबर तक वोटर आईडी के सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखी। पत्रिका ने अंतिम दिनों तक निर्वाचन आयोग को मिले आंकड़ों की जब पड़ताल की तो जगदलपुर विधानसभा को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बस्तर संभाग के इकलौते सामान्य विधानसभा सीट जगदलपुर के 24 हजार 642 वोटरों के नाम कटने वाले हैं।

SIR Voter List: निर्वाचन आयोग अंतिम वोटर लिस्ट जारी

23 दिसंबर को निर्वाचन आयोग अंतिम वोटर लिस्ट जारी करेगा। इससे पहले यह आंकड़े जगदलपुर विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को बदलते नजर आ रहे हैं। जगदलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 17 हजार वोटर ऐसे मिले हैं जो अपने पते पर ही नहीं थे। बीएलओ और बीएलए ने अंतिम दिनों तक उनकी तलाश जारी रखी। अंत में ऐसे नामों को सूची से बाहर करने की कैटिगिरी में डाल दिया गया है।

इसके साथ ही 5 हजार 992 वोटर ऐसे हैं जो मृत हैं। 23 तारीख से पहले निर्वाचन आयोग अंतिम प्रयास करेगा कि उचित कारण बताने वालों के नाम जोड़े जाएं। 2003 की सूची में जिनके नाम नहीं हैं उन्हें आयोग की पेशी में आना होगा और एसडीएम स्तर के अधिकारी को बताना होगा कि वे कहां से आए हैं और उनके दस्तावेज क्यों नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोग अब संदिग्ध माने जा रहे हैं।

दो विधानसभा में नाम वाले 1141 मतदाता

सर्वे के दौरान टीमों को 1141 ऐसे वोटर मिले जिनके नाम जगदलपुर विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभा में थे। ऐसे लोगों के नाम यहां से काटे जा रहे हैं। आयोग ने पहले ही फार्म भरवाते हुए यह स्पष्ट करने कहा था कि वोटर के नाम दो जगह ना हों। वोटर जहां चाह रहे हैं वहां उनका नाम रखने की छूट दी जा रही है। एसआईआर के दौरान 77 मतदाता अन्य तकनीकी कारणों से नाम काटने की श्रेणी में
रखे गए हैं।

जहां नक्सल हिंसा नहीं वहां भी कट रहे नाम

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सीटों को छोड़ भी दिया जाए तो बस्तर के सामान्य हालात वाले क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर नाम कट रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों से ही 1 लाख के करीब नाम कटेंगे। इससे आगामी चुनावों में मतदाता संख्या और राजनीतिक समीकरणों पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है।

बीएलओ की टीम ढूंढती रही पर नहीं मिले 4320 वोटर

SIR Voter List: जगदलपुर विधानसभा में 4320 ऐसे वोटर हैं जिन्हें बीएलओ की टीम प्रक्रिया की शुुरुआत से लेकर अंत तक ढूंढती रही पर वे नहीं मिले। जब भी टीम घर पहुंची ऐसे लोग अपने पते पर नहीं मिले। अब ऐसे ही लोगों को संदिग्ध मानकर उनके नाम से नोटिस जारी होगा।

उन्हें तय तिथि से पहले सक्षम अधिकारी के सामने उपस्थित होकर बताना होगा कि वे कहां थे और जगदलपुर की सूची में अपना नाम क्यों नहीं जुड़वा रहे हैं। प्रक्रिया की शुरुआत में ही स्पष्ट किया गया था कि जो लोग अपने दस्तावेज देने से बचेंगे या नहीं दे पाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। अब माना जा रहा है कि ऐसे लोग आयोग की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।

13 हजार से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया शहर

SIR Voter List: जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 13 हजार 112 मतदाता स्थाई रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित पाए गए हैं। ऐसे मतदाताओं का नाम वर्तमान मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, ताकि डुप्लीकेसी और फर्जी वोङ्क्षटग की आशंका खत्म की जा सके। पहले चरण में ऐसे नामों की अलग कैटिगिरी बनाकर उनके नाम बाहर करने का काम शुरू कर दिया गया था। 23 दिसंबर से पहले ऐसे सभी नाम जगदलपुर की सूची से बाहर हो जाएंगे।

मृतकों के नाम प्रमाण पत्र देखकर काटे जा रहे

एसआईआर डाटा के अनुसार जगदलपुर विधानसभा में 5992 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। संबंधित मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नाम हटाए जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।

Updated on:

19 Dec 2025 11:09 am

Published on:

19 Dec 2025 11:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / SIR Voter List: वोटर सत्यापन में बड़ा खुलासा, जगदलपुर विधानसभा से कटेंगे 24 हजार से ज्यादा नाम

