Road Accident: NH-30 पर पेड़ से टकराई बेकाबू टूरिस्ट बस, एक युवक की मौत, महिला समेत 3 घायल

प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को आगे के इलाज के लिए जगदलपुर रेफर कर दिया गया। यह घटना भानपुरी थाना क्षेत्र में हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, तीर्थयात्रियों को ले जा रही टूरिस्ट बस दुर्ग से तिरुपति के लिए निकली थी। बस में दुर्ग और रायपुर के तीर्थयात्री सवार थे। पुलिस के अनुसार, ज़्यादातर यात्री रायपुर के थे। बस में लगभग 30 से 40 तीर्थयात्री सवार थे। आज सुबह, भानपुरी के पास तारागांव के पास, बस बेकाबू हो गई, नेशनल हाईवे से उतर गई और एक पेड़ से टकरा गई।