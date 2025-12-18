18 दिसंबर 2025,

जगदलपुर

Road Accident: NH-30 पर पेड़ से टकराई बेकाबू टूरिस्ट बस, एक युवक की मौत, महिला समेत 3 घायल

Road Accident: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और रायपुर के बीच नेशनल हाईवे-30 पर टूरिस्ट बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 18, 2025

तिरुपति जा रही टूरिस्ट बस पेड़ से टकराई (photo source- Patrika)

तिरुपति जा रही टूरिस्ट बस पेड़ से टकराई (photo source- Patrika)

Road Accident: गुरुवार सुबह (18 दिसंबर) छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और रायपुर के बीच नेशनल हाईवे 30 पर एक टूरिस्ट बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत तीन यात्री घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है।

Road Accident: जानें पूरा मामला…

प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को आगे के इलाज के लिए जगदलपुर रेफर कर दिया गया। यह घटना भानपुरी थाना क्षेत्र में हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, तीर्थयात्रियों को ले जा रही टूरिस्ट बस दुर्ग से तिरुपति के लिए निकली थी। बस में दुर्ग और रायपुर के तीर्थयात्री सवार थे। पुलिस के अनुसार, ज़्यादातर यात्री रायपुर के थे। बस में लगभग 30 से 40 तीर्थयात्री सवार थे। आज सुबह, भानपुरी के पास तारागांव के पास, बस बेकाबू हो गई, नेशनल हाईवे से उतर गई और एक पेड़ से टकरा गई।

एक युवक की मौत

यह हादसा सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुआ। पेड़ से टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि एक जवान आदमी, तारकेश्वर साहू (18), की मौके पर ही मौत हो गई। वह राजनांदगांव ज़िले का रहने वाला था और इस टूरिस्ट बस में असिस्टेंट के तौर पर काम करने आया था। हादसे के बाद, दूसरे यात्रियों ने बस की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले।

मौके पर पहुंची पुलिस

Road Accident: हादसे वाली जगह से गुज़र रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी यात्रियों को पुलिस की गाड़ी में भानपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां आगे के इंतज़ाम होने तक उनके रहने का अस्थायी इंतज़ाम किया गया है।

Updated on:

18 Dec 2025 12:02 pm

Published on:

18 Dec 2025 12:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Road Accident: NH-30 पर पेड़ से टकराई बेकाबू टूरिस्ट बस, एक युवक की मौत, महिला समेत 3 घायल

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

