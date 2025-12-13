गृहमंत्री शाह बोले- लाल आतंक खत्म हो रहा, बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा ( Photo - Patrika )
Amit Shah In CG: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे यहां बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले शाह ने रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में SIR और नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई। बस्तर ओलंपिक में गृहमंत्री शाह ने एक बार फिर डेडलाइन याद दिलाते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलमुक्त होगा।
शाह ने कहा कि समग्र बस्तर को नक्सलमुक्त करने का संकल्प लिया गया था। आज लाल आतंक खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे 2026 में भी आएंगे, जब बस्तर ओलंपिक होगा तो लाल आतंक पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। कहा कि अब रुकेंगे नहीं, 2030 तक बस्तर के सात जिले सबसे विकसित जिले बनेंगे। हमने बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का प्रण ले लिया है। शाह ने विकसित बस्तर 2030 का मॉडल क्या होगा, यह भी स्पष्ट किया।
इस दौरान अमित शाह ने हर गांव रोशन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध क्रांति लाकर बस्तर के हर गांव को बदला जाएगा। बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक महीने में यह तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वे राज्योत्सव और डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने प्रदेश आए थे। हर दौरे के दौरान गृहमंत्री शाह नक्सल ऑपरेशनों और एनकाउंटर की समीक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा फीडबैक ले रहे हैं।
