गृहमंत्री शाह बोले- लाल आतंक खत्म हो रहा, बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे

शाह ने कहा कि समग्र बस्तर को नक्सलमुक्त करने का संकल्प लिया गया था। आज लाल आतंक खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे 2026 में भी आएंगे, जब बस्तर ओलंपिक होगा तो लाल आतंक पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। कहा कि अब रुकेंगे नहीं, 2030 तक बस्तर के सात जिले सबसे विकसित जिले बनेंगे। हमने बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का प्रण ले लिया है। शाह ने विकसित बस्तर 2030 का मॉडल क्या होगा, यह भी स्पष्ट किया।