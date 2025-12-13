13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

गृहमंत्री शाह बोले- लाल आतंक खत्म हो रहा, बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे

CG News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे…

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 13, 2025

amit shah in jagdalpur

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा ( Photo - Patrika )

Amit Shah In CG: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे यहां बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले शाह ने रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में SIR और नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई। बस्तर ओलंपिक में गृहमंत्री शाह ने एक बार फिर डेडलाइन याद दिलाते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलमुक्त होगा।

Amit Shah In CG: बस्तर के 7 जिले सबसे विकसित जिले बनेंगे

शाह ने कहा कि समग्र बस्तर को नक्सलमुक्त करने का संकल्प लिया गया था। आज लाल आतंक खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे 2026 में भी आएंगे, जब बस्तर ओलंपिक होगा तो लाल आतंक पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। कहा कि अब रुकेंगे नहीं, 2030 तक बस्तर के सात जिले सबसे विकसित जिले बनेंगे। हमने बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का प्रण ले लिया है। शाह ने विकसित बस्तर 2030 का मॉडल क्या होगा, यह भी स्पष्ट किया।

एक महीने में तीसरी बार पहुंचे छत्तीसगढ़

इस दौरान अमित शाह ने हर गांव रोशन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध क्रांति लाकर बस्तर के हर गांव को बदला जाएगा। बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक महीने में यह तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वे राज्योत्सव और डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने प्रदेश आए थे। हर दौरे के दौरान गृहमंत्री शाह नक्सल ऑपरेशनों और एनकाउंटर की समीक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा फीडबैक ले रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 05:04 pm

Published on:

13 Dec 2025 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / गृहमंत्री शाह बोले- लाल आतंक खत्म हो रहा, बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जगदलपुर तीन घंटे के लिए नो-ड्रोन ज़ोन,

CG News: अमित शाह के दौरे पर सख्ती! जगदलपुर तीन घंटे के लिए नो-ड्रोन ज़ोन, कलेक्टर का आदेश जारी...(photo-patrika)
जगदलपुर

761 आत्मसमर्पित नक्सली बस्तर ओलंपिक में दिखाएंगे दम, मैरीकॉम ने मशाल उठाकर स्पर्धा का किया शुभारंभ

Bastar hindi news today
जगदलपुर

BJP मंडल प्रभारियों की नियुक्ति सूची जारी! इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें नाम

bjp Chhattisgarh
जगदलपुर

सरेंडर नक्सलियों की 'नुआ बाट' टीम तैयार! बस्तर में 3 दिन तक धमाकेदार मुकाबले

बस्तर ओलंपिक का CM करेंगे उद्घाटन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

10 से 15 दिसंबर तक रेल संचालन प्रभावित, यात्रियों के लिए अलर्ट जारी

केके लाइन में आधुनिकीकरण का कार्य (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.