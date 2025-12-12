CG News: अमित शाह के दौरे पर सख्ती! जगदलपुर तीन घंटे के लिए नो-ड्रोन ज़ोन, कलेक्टर का आदेश जारी…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार दोपहर 12 बजे वे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के बाद शाह का दिल्ली के लिए सीधे रवाना होने का कार्यक्रम तय है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और निर्धारित अवधि में ड्रोन उड़ाने से परहेज करें।