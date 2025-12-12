12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG News: अमित शाह के दौरे पर सख्ती! जगदलपुर तीन घंटे के लिए नो-ड्रोन ज़ोन, कलेक्टर का आदेश जारी…

CG News: जगदलपुर जिले में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 12, 2025

CG News: अमित शाह के दौरे पर सख्ती! जगदलपुर तीन घंटे के लिए नो-ड्रोन ज़ोन, कलेक्टर का आदेश जारी...(photo-patrika)

CG News: अमित शाह के दौरे पर सख्ती! जगदलपुर तीन घंटे के लिए नो-ड्रोन ज़ोन, कलेक्टर का आदेश जारी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 13 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सम्पूर्ण जगदलपुर शहर को नो ड्रोन फ्लाइंग ज़ोन घोषित किया गया है।

CG News: शाह की सुरक्षा में जगदलपुर नो-ड्रोन ज़ोन

इस अवधि में किसी भी प्रकार के ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल या उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय गृह मंत्री शाह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कार्यक्रम के मद्देनज़र सुरक्षा एजेंसियां शहर में हाई अलर्ट पर रहेंगी और ड्रोन उड़ान की निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार दोपहर 12 बजे वे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के बाद शाह का दिल्ली के लिए सीधे रवाना होने का कार्यक्रम तय है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और निर्धारित अवधि में ड्रोन उड़ाने से परहेज करें।

