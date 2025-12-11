Railway News: 5 दिनों तक इन रूटों पर रुक-रुककर चलेंगी ट्रेनें, सफर पहले से तय कर लें अपना प्लान

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के. पवन कुमार ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े इन आवश्यक कार्यों के कारण यह फैसला लिया गया है। यात्रियों को होने वाली असुविधा होगी लेकिन आने वाले समय में बेहतर सुविधा मिलेगी। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और किरंदुल जाने वाले यात्रियों से विशेष रूप से 10 से 15 दिसंबर के बीच अपनी टिकट पहले कन्फर्म कर लें या वैकल्पिक व्यवस्था रखें। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को जगदलपुर-कुमारमारंगा सेक्शन में ब्लॉक रहेगा। जिसके चलते ट्रेन (58501) विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर दंतेवाड़ा तक चलेगी वहीं ट्रेन नं. (58502) किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर दंतेवाड़ा से शुरू होगी।