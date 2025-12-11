11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जगदलपुर

Railway News: 5 दिनों तक इन रूटों पर रुक-रुककर चलेंगी ट्रेनें, सफर पहले से तय कर लें अपना प्लान

Railway News: वाल्टेयर डिवीजन की केके लाइन पर सुरक्षा व आधुनिकीकरण कार्यों के चलते 10 से 15 दिसंबर तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 11, 2025

केके लाइन में आधुनिकीकरण का कार्य (photo source- Patrika)

केके लाइन में आधुनिकीकरण का कार्य (photo source- Patrika)

Railway News: वाल्टेयर डिवीजन की केके लाइन (किरंदुल-कोट्टावलासा) में सुरक्षा संबंधी आधुनिकीकरण और एलएचएस कार्यों के कारण 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने यात्रियों से इन बदलावों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।

Railway News: टिकट पहले कन्फर्म कर लें…

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के. पवन कुमार ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े इन आवश्यक कार्यों के कारण यह फैसला लिया गया है। यात्रियों को होने वाली असुविधा होगी लेकिन आने वाले समय में बेहतर सुविधा मिलेगी। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और किरंदुल जाने वाले यात्रियों से विशेष रूप से 10 से 15 दिसंबर के बीच अपनी टिकट पहले कन्फर्म कर लें या वैकल्पिक व्यवस्था रखें। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को जगदलपुर-कुमारमारंगा सेक्शन में ब्लॉक रहेगा। जिसके चलते ट्रेन (58501) विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर दंतेवाड़ा तक चलेगी वहीं ट्रेन नं. (58502) किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर दंतेवाड़ा से शुरू होगी।

ट्रेन नं. (18107) राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस कोरापुट तक चलेगी ट्रेन नं. (18108) जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस (10 दिसंबर) को यानी बुधवार को कोरापुट से शुरू होगी। ट्रेन नं. (18447) भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस मंगलवार को कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। वहीं ट्रेन नं. (18448) जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस 10 दिसंबर कोरापुट से शुरू हुई। ट्रेन नं. (58501) विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर बुधवार को कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट हुई और वापसी भी कोरापुट से हुई।

बस्तर का टूरिज्म होगा प्रभाावित

Railway News: वहीं 13 और 15 दिसंबर के बीच अरकू-शिमिलिगुडा सेक्शन में कार्य होना है। जिसके चलते ट्रेन नं. (58501/58502) विशाखापत्तनम-किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर विशाखापत्तनम और कोरापुट के बीच दोनों दिन पूरी तरह रद्द रहेगी। लेकिन कोरापुट-किरंदुल/दंतेवाड़ा सेक्शन में आंशिक रूप से चलेगी। यानी 13 दिसंबर को ट्रेन नं. (58501) कोरापुट से दंतेवाड़ा तक, (58502) दंतेवाड़ा से कोरापुट तक संचालित होगी। वहीं 15 दिसंबर को (58501) कोरापुट से किरंदुल तक और (58502) किरंदुल से कोरापुट तक संचालित होगी।

Updated on:

11 Dec 2025 10:25 am

Published on:

11 Dec 2025 10:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Railway News: 5 दिनों तक इन रूटों पर रुक-रुककर चलेंगी ट्रेनें, सफर पहले से तय कर लें अपना प्लान

