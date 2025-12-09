CG Police Bharti: आरक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी, 1,592 पदों पर युवाओं का हुआ चयन, महिलाओं को भी मिली सफलता, देखें लिस्ट …

CG Police Bharti: छत्तीसगढ़ में बस्तर रेंज आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023-24 का परिणाम आज जारी कर दिया गया है। बस्तर रेंज आईजी द्वारा अनुमोदित चयन और प्रतीक्षा सूची के अनुसार कुल 1,592 आरक्षकों का चयन किया गया है।