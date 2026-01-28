Bomb Threat in CG: जगदलपुर और अंबिकापुर जिला न्यायालयों को उड़ाने की धमकी, अज्ञात ई-मेल से हड़कंप

मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों न्यायालय परिसरों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर हालात पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहतीं। इसी वजह से हर कोने की बारीकी से जांच की जा रही है।