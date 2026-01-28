28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Bomb Threat in CG: जगदलपुर और अंबिकापुर जिला न्यायालयों को उड़ाने की धमकी, अज्ञात ई-मेल से हड़कंप

Bomb Threat: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थित जगदलपुर और अंबिकापुर जिला न्यायालयों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Jan 28, 2026

छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bomb Threat in CG: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थित जगदलपुर और अंबिकापुर जिला न्यायालयों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजे गए एक मेल के जरिए दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं।

धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला तत्काल मौके पर पहुंचा। एहतियातन दोनों न्यायालय परिसरों को तुरंत खाली कराया गया। वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों और आम नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बढ़ाई गई सतर्कता

मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों न्यायालय परिसरों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर हालात पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहतीं। इसी वजह से हर कोने की बारीकी से जांच की जा रही है।

अम्बिकापुर न्यायालय में भी हाई अलर्ट

वहीं, अंबिकापुर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया। मेल के जरिए मिली धमकी के बाद न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

आईजी ने की धमकी की पुष्टि

इस मामले में आईजी दीपक झा ने धमकी भरे ई-मेल की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मेल की गंभीरता से जांच की जा रही है और साइबर टीम को अलर्ट कर दिया गया है। धमकी भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच जारी है।

प्रशासन पूरी तरह सतर्क

प्रशासन ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं। फिलहाल दोनों ही मामलों में जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 12:35 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bomb Threat in CG: जगदलपुर और अंबिकापुर जिला न्यायालयों को उड़ाने की धमकी, अज्ञात ई-मेल से हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा, बस्तर पंडुम उद्घाटन में होंगी शामिल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगदलपुर दौरा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Road Accident: तेज रफ्तार बाइकों की जोरदार भिड़ंत, 2 युवकों की मौके पर ही मौत, दो घायल

तेज रफ्तार 2 बाइक में हुई भिड़ंत (photo source- Patrika)
जगदलपुर

रेलमार्ग पर बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी

रेलमार्ग पर बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी(photo-AI)
जगदलपुर

बालाजी मंदिर का रजत जयंती महोत्सव शुरू

बालाजी मंदिर रजत जयंती (photo source- Patrika)
जगदलपुर

3 लाख दीयों की रोशनी में जगमगा उठा दलपत सागर

3 लाख दीयों की रोशनी में जगमगा उठा दलपत सागर(photo-patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.